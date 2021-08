S'équiper d'un détecteur, puis désactiver un panneau d'affichage extraterrestre, défi saison 7

Comment s'équiper d'un détecteur, puis désactiver un panneau d'affichage extraterrestre dans Fortnite ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera devousCe défi est dans les faits assez simples, mais pourrait vous poser des problèmes étant donné qu'une multitude de joueurs auront le même objectif que vous. Sachez que tout se passe à Misty Meadows et plus précisément dans la partie sud-est du lieu dit.La première étape de la quête vous demande de vous équiper d'un, que vous allez pouvoir trouver juste à côté de la fontaine, laquelle est présente sur la route, dans la partie sud de la ville. Une fois équipe, vous allez pouvoir lancer la deuxième étape, qui est de vous rendre. Il se trouve un peu plus au sud, au pied d'une colline. En face de lui, vous n'avez plus qu'à interagir pour valider ce défi. Notez qu'il faut obligatoirement effectuer ces deux actions dans une seule et même partie.Vous pouvez retrouver l'emplacement pour valider ce défi que notre carte.Une fois les deux actions effectuées et le défi validé, vous repartirez avec 45 000 XP pour votre progression saisonnière et votre Passe de combat.