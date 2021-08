Révéler un adversaire avec un scanner de reconnaissance, puis le toucher au Railgun, défi saison 7

Comment révéler un adversaire avec un scanner de reconnaissance, puis le toucher au Railgun ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera devousCe défi vous demandera de mettre la main sur deux armes de l'IO, ce qui complique les choses. Il va falloir s'armer de patience pour récupérer, dans un premier temps,, puis dans un second. Pour cela, plusieurs choix s'offrent à vous, mais la plus sûre et rapide est de vous rendre dans un avant-poste IO ou une base satellite et de fouiller des coffres IO. Si vous souhaitez de la tranquillité, nous vous recommandons par exemple l'est de Believer Beach, où plusieurs coffres de ce genre se trouvent dans la zone.Vous pouvez également abattre des soucoupes et leurs occupants pour tenter de récupérer une de ces armes. Ensuite, vous n'avez plus qu'à. La deuxième partie de ce défi est donc un peu plus simple, à condition de trouver un adversaire.