Réussir les défis chronométrés en Whiplash, défi saison 7

Où faire les défis chronométrés en Whiplash ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera dePour ce défi et participer à la course, il va falloir prendre la direction de Lazy Lake et plus précisément vous rendre devant le bâtiment « A Lot'O Auto ». Une flèche sera visible avec laquelle il faut interagir afin de lancer la course chronométrée.Pour trouver une(voiture de course), faites un rapide tour de la ville, vous ne devriez avoir aucun mal à en débusquer une, à moins que les autres joueurs les aient déjà prises. Avec un peu de chance, vous pourrez même profiter de lajuste à côté, posée sur une pierre.Une fois la course terminée, vous repartirez avec 30 000 XP pour votre progression saisonnière et débloquer des récompenses dans le Passe de combat.