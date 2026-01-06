Retrouvez bientôt l'humour culte de South Park dans Fortnite

Epic Games frappe encore un grand coup. Après Les Simpson ou Bleach, c'est au tour des enfants les plus irrévérencieux du Colorado de rejoindre le Battle Royale. Un teasing mystérieux annonce une collaboration imminente qui promet de changer la dynamique des parties dès cette semaine.
C'est une nouvelle qui risque de faire du bruit dans la communauté Fortnite
. Epic Games a publié une image
cryptique sur ses réseaux sociaux, ne laissant apparaître qu'un message vague : « Chaos, chargement...
», accompagné d'une date fatidique, le 9 janvier. Si l'éditeur reste muet sur les détails officiels, tous les indices et les fichiers du jeu pointent vers l'arrivée de la franchise culte South Park
, suivant ainsi les traces d'autres géants de l'animation pour adultes.
Les enfants de South Park en armure de combat ?
Les fuites vont bon train concernant l'apparence des personnages. Intégrer des enfants de petite taille dans un jeu de tir pose un problème de hitbox évident et d'équité. Selon les rumeurs les plus tenaces, Kenny, Kyle, Cartman et Stan ne viendraient pas sous leur forme classique, mais piloteraient des méchas pour s'adapter aux standards de taille du jeu, à la manière de ce que Epic Games avait proposé pour les Simpson.
Une solution astucieuse qui permettrait de conserver leur design iconique tout en respectant le gameplay compétitif. Il se murmure également qu'un mini-passe de combat dédié à l'univers de Trey Parker et Matt Stone serait au programme, permettant de débloquer progressivement ces personnages ou des variantes.
Le Bâton de la Vérité, un objet game changer
L'élément le plus intrigant reste l'ajout potentiel du Bâton de la Vérité
, objet mythique issu du RPG d'Obsidian sorti en 2014. Selon plusieurs leakers spécialisés, cet item ne serait pas qu'un simple cosmétique ou une pioche, mais d'être l'un des joueurs les plus puissants de la partie.
Une telle mécanique rappelle les collaborations précédentes ayant introduit des objets mythiques puissants, souvent controversés pour leur impact sur la méta. Après les récents ajouts de personnages comme ceux de l'anime Bleach ou encore des célébrités comme Kim Kardashian, Fortnite continue de prouver qu'aucune frontière de la pop culture ne lui résiste, quitte à mélanger des univers radicalement opposés
.
La collaboration avec South Park arrivera le 9 janvier, tandis que la possibilité de jouer à 5 semble également être teasée compte tenu de l'image. Réponse très vite.
commentaire (1)
Epic games qui s'associe a une marque qui dénigre des sociétés telles que la sienne ptdr comme quoi ils ont des principes mais c'est l'argent avant tout