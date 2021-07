Réserver la date dans l'onglet Rift Tour et faire une partie, défis Rift Tour

Réserver la date dans l'onglet Rift Tour et faire une partie

Dans le cadre d'un événement spécial, une nouvelle série de défis est disponible dansdepuis ce jeudi 29 juillet 2021, nomméeCelle-ci met en avant une série de concerts qui auront lieu au début du mois d'août et vous demanderont d'effectuer quelques actions bien précises sur le champ de bataille, afin de récupérer quelques cosmétiques gratuitement. L'un de ces défis vous demande deLe défi le plus simple de la série. Comme vous l'aurez remarqué, un nouvel onglet est visible dans votre menu, nommé. En vous y rendant, vous allez voir qu'il est possible de réserver sa place pour un ou plusieurs concerts, mettant en avant Ariana Grande, comme les leaks le prédisaient.Ce défi vous demandera donc de, sachant qu'elles sont toutes à l'heure de Paris. Notez que la réservation ne vous engage en rien, et n'assure pas non plus votre présence pour le show. Pour cela, il faudra venir une trentaine de minutes avant l'événement (par rapport à l'horaire que vous avez choisi) afin d'avoir une chance d'y participer.Pour ce qui est du concert en question, nous en saurons plus ce 2 août, comme nous l'a promis Epic Games. La validation de ce défi vous permettra de récupérer l'écran de chargement Câlins cosmiques.