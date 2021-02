Relancer un poisson dans l'eau, défi semaine 12

Comment relancer un poisson dans l'eau

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, dePour valider ce défi, vous allez obligatoirement devoir mettre la main sur une canne à pêche, quelle qu'elle soit (nous les trouvons dans des tonneaux, au sol ou dans des coffres). Une fois que cela est fait, vous allez devoir trouver un banc de poissons (coin de pêche) et pêcher au moins un poisson. Lorsque vous l'aurez en votre possession,Sélectionnez le poisson comme si c'était une arme et appuyez sur la touche pour viser. Vous devriez voir apparaître une ligne bleue pour montrer la trajectoire du lancé, et vous n'avez plus qu'à appuyer sur la touche pour tirer pour le lancer. Le poisson sera alors relancé dans l'eau et vous aurez validé le défi. C'est ici un moyen très facile de récupérer les 20 000 XP promis. Toutefois, faites attention quand vous pêchez, puisque vous êtes particulièrement vulnérable face à vos adversaires. Nous vous conseillons de le faire dans un endroit calme ou en Foire d'empoigne.