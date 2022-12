Regagner des PV ou du bouclier en sautant sur des méduses célestes, défi Fortnite vers la nature sauvage

Regagner des PV ou du bouclier en sautant sur des méduses célestes

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 14h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera de vousLesfont partie des nouveautés de ce chapitre 4 de Fortnite et peuvent fonctionner comme les méduses que nous pêchons. Cependant, celles-ci ne se trouvent pas dans l'eau, mais sur la carte, à des endroits plus ou moins aléatoires. De notre côté, nous en trouvons très souvent dans les zones boisées, et notamment dans la partie sud de la carte.Lorsque vous en voyez, lessont souvent une petite dizaine, il suffit de sauter sur elles pour bénéficier de leur gain de santé ou de bouclier. Une méduse octroie 8 points de vie ou shield. Il faudra donc bien ouvrir l'œil pour valider ce défi, qui n'est pas réellement compliqué.