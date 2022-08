Rebondir sur trois matelas de chute séparés sans atterrir, défi semaine 9

rebondir sur trois matelas de chute séparés sans atterrir

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deIl s'agit d'un défi qui peut devenir compliqué si vous ne savez pas quoi faire. Nous vous conseillons, dans un premier temps, de vous rendre sur la plage à l'est du Sanctuaire et dePour le valider, vous allez devoirIl faudra donc prédéfinir un chemin et tenter d'atteindre chaque matelas sans toucher le sol, ou tomber dans l'eau.Sinon, vous pouvez également utiliser le nouvel item de Fortnite,, qui peut être trouvé au sol ou dans les coffres, et les placer vous-même. Cela permet de valider le défi sans vous rendre dans un lieu spécial, tout en restant dans votre coin. Pour cette option, il est conseillé de sauter, de placer un matelas, de rebondir dessus, d'en placer un autre, et ainsi de suite, sans qu'ils ne se touchent.Valider ce défi vous permettra de récupérer 15 000 XP pour votre Passe de combat et débloquer les différents skins de la saison.