Rebondir sur différents jouets pour chien au Manoir Ant-Man, défi semaine 2

Où se trouvent les jouets pour chien au Manoir d'Ant-Man

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La saison 4 du chapitre 2 deest disponible depuis ce 27 août, et met à l'honneur l'univers de Marvel. Pour récupérer toutes les récompenses du Passe de combat, vendu pour 950 V-bucks, les joueurs vont devoir réaliser plusieurs défis, afin de récupérer de l'XP, permettant d'évoluer dans ce fameux Passe de combat. La semaine 2 de cette saison 4 permettra d'en récupérer, notamment grâce au défis vous demander deLea récemment été ajouté dans, et c'est sans surprise qu'il est au centre d'un défi. Ici, Epic Games vous demandera de rebondir surprésents sur place, mais le plus dur ne sera peut-être pas de les trouver, puisqu'ils sont assez visibles, mais plutôt de savoir où est ce fameux Manoir.Il se trouve non loin de Holly Hedges, à son nord-ouest. Sur place, vous trouverez quelques jouets (deux balles et un os) en hauteur, proche de la maison pour chien et à l'intérieur, alors que d'autres se trouvent dans le sous-sol. En bref, de nombreux jouets sont disponibles, et le défi ne sera pas compliqué à valider.Vous allez devoir trouver quatre jouets pour chien et rebondir dessus au moins une fois pour que le défi soit validé et ainsi repartir avec les 25 000 XP.