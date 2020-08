Raviver des feux de camp au camp de la morue, défis semaine 9

Où se trouve le camp de la morue ?

Raviver un feu de camp

La saison 3 du Chapitre 2 debat son plein depuis ce mercredi 17 juin, et Epic Games continue tout naturellement de proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette neuvième semaine, les défis nous feront, encore une fois, visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le défi demandant deLeest un dès lieux notables de. Déjà présent lors des précédentes saisons, il a fait son grand retour avec la montée des eaux ayant eu lieu ces dernières semaines. Prenez donc la direction du sud de la carte pour vous rendez sur la grande île la plus au sud-est, juste en dessous de Catty Corner. Sur place, vous y trouverez de nombreuxVous allez devoir faire une petite réserve de bois, puisqu'il vous coûtera 30 unités de bois pour allumer le, et 30 autres pour le raviver. Vous l'autre compris, vous allez devoir l'allumer une première fois, puis attendre quelques secondes pour le raviver et donc valider le défi et ainsi repartir avec les 35 000 XP. Ne laissez cependant pas le feu s'éteindre, auquel cas vous devrez utiliser 300 unités de bois. Vous pouvez retrouver sur la carte ci-dessus l'emplacement du, qui indique par la même occasion