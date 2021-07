Ramasser des livres d'éducation parentale à Holly Hatchery ou Retail Row, défi saison 7

Emplacement des livres d'éducation parentale dans Fortnite

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera dePour ce défi, vous allez, au choix, devoir prendre la route de. La bonne nouvelle est qu'il ne semble pas falloir aller sur les deux lieux-dits, étant donné qu'au moins trois livres se trouvent dans chaque ville.Ainsi, à, que nous connaissions il y a encore quelques semaines sous le nom d'Holly Hedges, il faut se rendre dans la grande maison au nord, celle au sud, juste à côté de la serre ou en face, la grande maison à l'est. Pour ce qui est de, vous en trouverez un au nord-ouest de la ville (maison bleue), un autre dans le magasin à l'est et un dernier dans la maison niche au sud. Notez qu'il existe d'autres emplacements de, nous ne vous en avons montrés qu'une grande partie.Bien évidemment, pour que ces explications soient plus claires et que vous ne perdiez pas de temps dans vos recherches, nous vous les avons indiqués avec précisions sur notre carte ci-dessous. Vous n'avez qu'à interagir avec pour les ramasser.Une fois, vous aurez validé le défi et pourrez repartir avec les 30 000 XP pour votre progression saisonnière et débloquer de nouvelles récompenses.