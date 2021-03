Provoquer des personnages en duel, défi semaine 15

Provoquer des personnages en duel dans Fortnite

Menace → se trouve au Colossal Coliseum.

→ se trouve au Colossal Coliseum. Kondor → se trouve à Misy Meadows.

→ se trouve à Misy Meadows. Le Mandalorien → se trouve à Kit's Cantina, au sud de Butter Barn.

→ se trouve à Kit's Cantina, au sud de Butter Barn. Brutus → se trouve au sud de Dirty Docks.

→ se trouve au sud de Dirty Docks. Fournaise → se trouve à la tente en troncs ou au hameau miraculé.

→ se trouve à la tente en troncs ou au hameau miraculé. Bleuvagiator → se trouve à Frangeville ou à Slurpy Swamp.

→ se trouve à Frangeville ou à Slurpy Swamp. Ragnarök → se trouve au vaisseau de Viking.

→ se trouve au vaisseau de Viking. Kit → se trouve à Catty Corner.

→ se trouve à Catty Corner. Grabuge → se trouve à Hydro 16.

Carte via fortnite.gg

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deCe défi est une quête légendaire, c'est-à-dire que vous obtiendrez 55 000 XP en réussissant la première partie du défi, et 22 000 pour les quatre autres. Il ne faut donc pas oublier de la valider, sachant qu'elle est particulièrement simple.Ici, vous allez donc devoir. La bonne nouvelle est qu'il est facile de, la mauvaise c'est qu'il n'est pas possible de le faire pour tous. Seuls neuf personnages peuvent l'être, se trouvant un peu partout sur la carte. Attention cependant, plusieurs personnages ont deux points de spawn, et pourraient ne pas se trouver là où vous cherchez.Les personnages concernés sont :Vous pouvez facilement les localiser via notre carte ci-dessous. Vous remarquerez que nous les retrouvons quasiment tous dans la partie sud-ouest de l'île.