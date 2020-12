Poser la preuve à Catty Corner ou à Flush Factory, défi saison 5

Poser la preuve à Catty Corner ou à Flush Factory

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deMême si l'intitulé du défi semble compliqué, il n'en est rien. Vous allez devoir vous rendre àet, que ce soit les trois dans la même ville ou non, dans la même partie u non. Le principe est simple, trois emplacements jaunes seront disponibles dans les deux lieux, qu'il suffira d'approcher pour poser la preuve.Du côté devous trouverez une marque à côté du conteneur violet qui sert d'abri, une proche de la caravane et la troisième se trouve plus au sud, vers la station-service., vous trouverez une marque jaune côté nord-ouest vers le ponton, une autre à côté de la poubelle toute au sud et la dernière à l'est. Vous pouvez vous aider des images ci-dessous pour situer les marques.