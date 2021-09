Poser des palettes de nourriture pour chat autour de la base de l'IO, défi saison 7

Au nord-ouest de la grande grange rouge au centre.

Au sud de la grande grange rouge, à côté d'un arbre.

À côté du hangar côté est.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deOù poser des palettes de nourriture pour chat autour de la base de l'IO ?Ce défi est encore assez facile, dans les faits. Vous allez en effet vous rendre à la base de l'IO, laquelle se trouve juste en dessous de Corny Complex, et poser un total de deux palettes de nourriture pour chat dans les environs. La bonne nouvelle est toutefois que nous en trouvons au moins trois, ce qui vous laisse un peu le choix. Ces dernières peuvent se remarquer facilement par leur aspect, étant donné qu'elles sont translucides et de couleur bleue.Ces trois palettes sont assez proches les unes des autres, au centre du lieu-dit. Vous n'avez qu'à vous y approcher et interagir avec pour en poser une et répéter une fois l'opération. Nous les trouvons aux endroits suivants :Vous pouvez retrouver leur emplacement avec plus de précision sur notre carte :