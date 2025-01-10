Pornhub attire toujours autant les joueurs, notamment ceux de Fortnite

Les jeux vidéo ont, étonnamment, un lien assez fort avec Pornhub. Les différentes statistiques de 2024 concernant la plateforme ont été dévoilée, et Fortnite, Pokémon et League of Legends sont présents.
Très souvent, le site pour adultes Pornhub propose différentes statistiques originales, dont certaines concernent les jeux vidéo. C'est ici le cas pour un récapitulatif de l'année 2024, et deux encarts concernent les jeux vidéo. Le premier sur les jeux les plus recherchés sur Pornhub (oui) et le second sur les personnages les plus recherchés
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Fortnite, Genshin Impact et Pokémon très populaire sur Pornhub
En effet, dans le classement des jeux vidéo les plus recherchés sur Pornhub, puisque certaines personnes semblent le faire, nous retrouvons sur le podium Fortnite, Genshin Impact et Pokémon
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Overwatch, Minecraft ou encore League of Legends sont présents dans le top 10, tandis que Cyberpunk 2077, Fallout ou encore Call of Duty y figurent également. Vous pouvez découvrir le classement ci-dessous.
Des personnages étonnant en tête des recherches
Évidemment, ces personnes qui font des recherches mentionnent également des personnages, tels que Chun Li (Street Fighter), Lara Croft bien évidemment ou encore D.Va sont les plus populaires. D'autres personnages d'Overwatch sont aussi présents, comme Widowmaker, Mercy et Kiriko. Nous retrouvons aussi des personnages plus originaux, comme Lady Dimitrescu (Resident Evil) et Sonic.
Après tout, chacun est libre de rechercher ce qu'il souhaite sur ces sites pour adultes. Vous pouvez découvrir le récapitulatif de l'année directement à cette adresse
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