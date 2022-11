Planer sur 250 m avec un planeur à grappin en une seule fois, défi Fortnite semaine 9

Planer sur 250 m avec un planeur à grappin en une seule fois sur Fortnite

Où trouver un planeur à grappin dans Fortnite ?

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deAjouté via la dernière mise à jour, le, qui vous permet de vous agripper à une structure puis, dans la foulée, de sortir votre planeur pour pouvoir vous rendre à un autre endroit par le biais de la voie aérienne. Cependant,ne sera pas la chose la plus facile, étant donné que lene permet pas de vous accrocher à des structures très hautes.Pour valider ce défi, vous allez devoir, comme sur une structure aérienne (par exemple celle à l'ouest de Greasy Grove) ou le bois flottant. Sinon, en vous rendant à l'Arbre de Réalité ou les lieux-dits tels que Shiny Sound ou Tainted Towers, là où d'immenses structures prennent place,. En étant déjà assez haut, essayez de vous accrocher à une structure plus haute pourL'objet peut se trouver partout, en tant que butin au sol ou dans les coffres. Toutefois, vous pouvez vous rendre auprès de Broussaille pour acheter un planeur à grappin, moyennant 250 lingots d'or.