Placer des leurres de vaches dans les fermes, défi saison 7

Emplacement des leurres de vaches dans Fortnite

Où placer des leurres de vaches dans les fermes ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera dePour valider ce défi, vous allez devoir placer trois, ce qui n'est pas forcément très facile à comprendre en lisant l'intitulé. Cependant, en sachant qu'il faut se rendre à Corny Complex et ses alentours, là où nous trouvons les fermes, les choses sont beaucoup plus simples.Sachez que lesse trouvent en nombre dans la zone, que ce soit proche d'un bâtiment ou à côté d'un champ. Notez que nous en trouvons aussi quelques-unes au niveau du Domaine du Fermier blindé. Sur place, vous remarquerez que ce défi est en réalité très simple et se réalise en à peine quelques secondes.Rendez-vous aux endroits indiqués sur la carte ci-dessous pour trouver ces, qui ont une apparence bleue et sont translucides. Vous n'avez qu'à vous en approcher et appuyer sur la touche indiquée pour. Notez qu'il existe bien plus d'emplacements, nous ne vous en avons indiqué seulement qu'une poignée.Une fois que vous en aurez placé trois, le défi sera validé et vous pourrez repartir avec les 30 000 XP promis pour votre progression saisonnière. Étant donné qu'une multitude de joueurs réalisera ce défi dans les jours suivant sa sortie, si vous souhaitez optimiser vos chances de le réussir facilement, optez pour celles présentes au Domaine du Fermier blindé.