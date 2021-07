Parler avec des personnages pour démasquer un infiltré, défi saison 7

Où parler avec des personnages pour démasquer un infiltré ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deLe lore avance petit à petit dans cette saison 7, notamment par le biais des défis. Ici, il vous sera demandé de, un alien. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller parler aux personnages afin de trouver qui ne sont pas réellement des humains (ou presque). Pour gagner du temps, nous vous avons listé sur la carte ci-dessousNéanmoins, lorsque vous allez vouloir les démasquer, plusieurs choses sont à prendre en compte. Il faut leur parler normalement, comme avec n'importe quel autre personnage, et choisir la bonne option de dialogue. Qui plus est, ces infiltrés étant rusés, la bon dialogue n'apparaît pas forcément lors de votre interaction, ce qui vous demandera de repasser dans une autre partie. Autre point important, un infiltré ne peut être démasqué qu'une seule et unique fois par partie, ajoutant encore plus de difficultés.Naturellement, les autres joueurs viendront vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pourquoi il est préférable de choisir des PNG éloignés de la trajectoire du bus de combat. Une fois le défi validé, 30 000 XP vous seront accordés pour votre progression saisonnière et votre Passe de combat.