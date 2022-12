Parcourir de la distance en utilisant un minerai cinétique, défi Fortnite vers la nature sauvage

Parcourir de la distance en utilisant un minerai cinétique

Lessont toujours de la partie pour cette, et ne connaissent pas de changement majeur, en suivant le modèle de ces dernières saisons. Valider des défis vous permet de remporter de l'XP et de franchir des paliers, pour débloquer des étoiles et donc des récompenses. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 14h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer 20 000 XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera de vousLeest l'un des ajouts de cette nouvelle saison, et ne se trouve qu'à certains endroits de la carte. Vous avez, en effet, bien plus de chance de croiser du. Au sein même du lieu-dit, vous en trouverez une petite dizaine. Mais dans la périphérie de la ville, de nombreux blocs desont visibles et utilisables, si jamais vous ne souhaitez pas vous frotter aux autres joueurs, qui seront eux aussi intéressés par ces gros cailloux.Pour, il vous suffit de taper dessus avec votre outil de collecte, afin qu'une charge se crée. Après quelques coups, celle-ci se projettera, dans la direction opposée à vous. C'est juste avant qu'il faut sauter sur le bloc afin deNous vous indiquons, sur la carte ci-dessous, la zone dans laquelle nous en trouvons une multitude, mais aussi un autre endroit, plus calme, où un bloc deest visible.