Parcourir 100 m en volant dans une tornade, défi semaine 6

Parcourir 100 m en volant dans une tornade

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de coté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deEncore un défi assez facile. Ici, il vous est demandé de vous rendre dans une tornade et de p. Les tornades ont récemment été ajoutées et permettent notamment de vous déplacer plus rapidement, durant un court laps de temps. Ici, il vous sera demandé de profiter des effets de la tornade durant 100 mètres, ce qui peut demander de s'y reprendre à plusieurs reprises.La partie la plus dure sera sans aucun doute de mettre la main sur une tornade, qui apparaissent de manière aléatoire. Il n'y a aucune astuce pour savoir où elles vont se former, ni quand. Néanmoins, jusqu'au 17 janvier 2022, vous avez plus de chance de les voir se former. Notez que vous pouvez les repérer plus facilement en étant en hauteur et en scrutant le ciel. Toutefois, chaque nuage noir n'est pas forcément signe de tornade, il peut simplement s'agir d'un orage.Valider le défi vous permettra de récupérer 25 000 XP pour votre progression saisonnière.