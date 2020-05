Ouvrir un coffre de faction verrouillé dans différentes bases d'espionnages, Mission Assaut de l'Agence

Une nouvelle semaine de défis est disponible dans Fortnite, et l'un d'entre eux vous demandera d'ouvrir un coffre de faction verrouillé dans différentes bases d'espionnages.

Comment ouvrir un coffre de faction verrouillé dans différentes bases d'espionnages dans Fortnite ?

Vous déguiser en Acolyte grâce aux cabines téléphoniques rouges, sur place, en rentrant à l'intérieur.

Mettre au sol un Acolyte, et le porter jusqu'au coffre afin que le scanner l'identifie.

Pour patienter jusqu'au lancement de la saison 3, Epic Games propose aux joueurs deune nouvelle série de défis, plus courte que les précédentes, puisque seuls cinq sont disponibles. Ces derniers permettront de récolter un peu plus d'XP afin de gagner des paliers pour le Passe de combat, ou pour débloquer les skins en or. L'un des défis demandera d'Ce défi n'est en réalité pas bien compliqué, d'autant plus si vous savez où se situent les, qui ont déjà été au cœur de certains défis plus tôt dans la saison. Pour vous y rendre, vous pouvez utiliser notre carte (disponible plus bas), où plusieurs sont répertoriées. Une fois dans ces dernières, deux options s'offrent à vous afin d'Cette action sera à répéter trois fois pour valider le défi. Ci-dessous, retrouvez la carte avec l'