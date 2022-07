Ouvrir des cosses de graines de réalité, défi semaine 6

Ouvrir des cosses de graines de réalité

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Valider ce défi ne sera pas la chose la plus difficile que vous ayez à faire sur. En effet, nous trouvons de nombreux endroits dans lesquels plusieurssont disponibles. Par exemple, si vous vous rendez à la cascade virtuelle ou Logjam Lotus, vous validerez très vite le défi. Vous pouvez retrouver, ci-dessous, une carte indiquantUne fois face à l'une de ces, il suffit de vous équiper de votre outil de collecte, puis de frapper la cosse. Après plusieurs coups, celle-ci sera détruite et relâchera dans les airs trois graines de réalité. Vous pouvez en profiter pour replanter un arbuste de réalité, si vous n'avez plus le vôtre. L'opération est à répéter trois fois pour la valider, que ce soit dans une ou plusieurs parties.Réussir ce défi vous permettra de récupérer 15 000 XP saisonniers et donc d'avancer dans le Passe de combat, dans le but de récupérer toutes les récompenses.