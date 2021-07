Ouvrir des coffres et des boîtes de munitions dans des zones de gravité réduite, défi saison 7

Ouvrir des coffres et des boîtes de munitions dans des zones de gravité réduite

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Les zones de gravité réduites sont des zones spéciales sur Fortnite, où, comme l'indique son nom, la gravité n'est pas la même, avec des sauts qui durent plus longtemps. Nous en trouvons une qui est fixe à Holly Hatchery, ville qui était connue sous le nom d'Holly Hedges il y a encore quelques jours. Sur place, il faudra donc fouiller trois coffres ou boîtes de munitions, ce qui n'est en soi pas trop dur. Néanmoins, seules trois zones de gravité réduite se trouvent sur la zone et de nombreux joueurs auront l'intention de valider le défi, ce qui rendra la tâche un peu plus difficile.Si vous le souhaitez, sachez qu'il existe une alternative, les nanites extraterrestres, que nous trouvons dans les coffres ou au sol. Celles-ci permettent de créer des zones de gravité réduite, de ce fait, si vous en trouvez une, vous n'avez qu'à l'utiliser à un endroit où se trouvent des coffres et boîtes de munitions, afin de valider ce défi plus simplement, et repartir avec les 30 000 XP pour votre progression saisonnière.