Ouvrir de force des caisses pour trouver l'holocron des Sith, défi saison 3

Ouvrir de force des caisses pour trouver l'holocron des Sith

Lessont toujours de la partie pour cette, et permettent d'avoir des quêtes supplémentaires afin d'obtenir de l'XP. Tous les mardis, à partir de 15h, les défis Relax sortent et proposent aux joueurs de participer à quelques activités plutôt simples. Si la plupart de ces défis ne seront pas trop difficiles à réaliser, puisque de nombreuses informations sont affichées en jeu. Cependant, certains sont plus difficiles que d'autres, notamment celui vous demandant d'Ce défi fait directement suite au défi vous demander de. Une fois que vous êtes sur place, au pied de l'emplacement central de la Bamboche, vous allez devoir trouver un lieu dans lequel plusieurs caisses sont placées. Cet endroit est tout simplement la pièce au rez-de-chaussée du grand bâtiment. Vous pouvez vous aider de notre capture d'écran ci-dessous pour la localiser.Vous allez ensuite devoir passer en dessous de la porte de garage métallique, ou la casser. Vous ferez face à plusieurs caisses, qu'il faudra détruire avec votre outil de collecte pour finalement. Ce dernier finira par apparaître au-dessus d'une caisse, et vous n'aurez plus qu'à le collecter (en appuyant sur la touche indiquée) pour finaliser le défi et récupérer 7 000 XP supplémentaires.Si jamais vous ne les avez pas encore validés, n'hésitez pas à faire les défis Relax, il s'agit d'une excellente façon de gagner de l'XP, puisque les quêtes sont, en général, assez faciles. Si vous avez besoin d'aide pour Fortnite, n'hésitez pas à consulter nos guides