Orner le Manoir maritime et le coin du campeur avec des flamants roses décoratifs, défi semaine 14

Orner le Manoir maritime et le coin du campeur avec des flamants roses décoratifs dans Fortnite

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de coté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demanderaPour ce défi, vous allez devoir vous rendre dans l'un des deux lieux,. La tâche la plus dur sera de trouver ces lieux, qui ne sont pas notés sur la carte, puisqu'il s'agit en effet de lieux notables. Les deux sont, plus ou moins, dans la partie nord de la carte.Vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessous pourConcernant les flamants roses, au Manoir maritime nous en trouvons un à côté d'un sapin, au nord du bâtiment (endroit de la marque sur la carte) et deux autres au niveau de la fontaine. Du côté du coin du campeur, nous en trouvons à côté du camping-car orange, mais aussi près du van en contrebas.Vous n'avez qu'à interagir avec cinq de ces flamants roses pour valider le défi, sachant que nous en trouvons au moins six, si ce n'est plus.