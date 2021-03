Obtenir un talisman sur une Gardienne pour que Raz termine le déguisement, quêtes de Tarana (défis de la Flèche)

Obtenir un talisman de la secte sur une Gardienne pour que Raz termine le déguisement dans Fortnite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En plus des défis traditionnels, qui sont disponibles chaque semaine, Epic Games a mis en place sur Fortnite des défis spéciaux, concernant certains personnages. C'est le cas de Tarana, qui est au cœur d'une série de quêtes, les défis de la Flèche. Ces derniers, en plus d'explorer le lore du battle royale, permettent aux joueurs de récupérer de bonnes récompenses, que ce soit de l'XP ou des skins. Pour cela, il va falloir valider le défi vous demandant d'obtenir un talisman de la secte sur une Gardienne pour que Raz termine le déguisement.Pour valider ce défi, deux étapes importantes sont à réaliser. La première est de, que nous trouvons aux alentours des six tours de l'île de, puis de l'éliminer, ce qui ne sera pas la chose la plus facile de ces défis. En effet, les gardiennes possèdent une vie assez importante, il faut donc être bien équipé en arme et se défendre convenablement, et espérer qu'aucun adversaire ne soit dans les parages, pour ne pas être tué.Ensuite, il faudra récupérer dans son loot le fameux(voir image ci-après), qui apparaît dès lors que la gardienne est éliminée. Ramassez-le pour valider cette quête et passer à la suite.Petit conseil pour éviter que d'autres joueurs s'attaquent à la même gardienne que vous, optez pour une tour assez éloignée de la trajectoire du bus de combat. Si vous êtes plusieurs sur place, tuez d'abord vos adversaires.Vous pouvez retrouver sur la carte ci-dessous les six emplacements des gardiennes dans Fortnite.