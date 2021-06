Obtenir un guide de préparation pour l'apocalypse, défi saison 7

Emplacement du guide de préparation pour l'apocalypse

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deBien que l'intitulé du défi puisse vous paraître compliqué, soyez rassuré, il s'agit d'une quête relativement simple et rapide à valider. Vous allez donc devoir partir en quête d', qui s'avère en réalité être un livre. Vous allez devoir prendre la direction d', lieu notable se trouvant au niveau du barrage, à l'est de Slurpy Swamp.Sur place, vous allez devoir entrer dans un bureau, dans la partie est du bâtiment. Petite astuce pour le trouver facilement : atterrissez au nord, cassez la porte métallique et dirigez-vous droit devant pour entrer dans la petite pièce (voir image plus bas). Vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessous pour localiser avec précision l'Lorsque vous l'aurez trouvé, il vous suffit d'interagir avec celui-ci pour valider le défi et ainsi repartir avec les 30 000 XP promis, vous permettant d'augmenter votre niveau dans le but de récupérer les récompenses du Passe de combat, mais aussi de passer à la suite des quêtes légendaires.