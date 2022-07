Obtenir un Fort de poche et un lance-scies dans la même partie, défi semaine 5

Obtenir un Fort de poche et un lance-scies dans la même partie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Ce défi pourrait s'avérer compliqué si vous n'avez pas de chance et ne tombez pas sur les deux items à collecter pour le valider. Ces deux items, comme vous le savez, sont disponibles depuis peu dans. Lepeut vous permettre de construire une structure de trois étages en moins d'une seconde, idéal donc pour se créer une protection ou encore un point en hauteur. Len'est plus à présenter et permet de lancer des scies circulaires.Les deux objets se trouvent partout,. Sur place, de nombreux lance-scies sont présents. Ensuite, vous n'avez plus qu'à fouiller des coffres et tuer des ennemis pour. Lorsque les deux objets sont collectés, dans la même partie, alors le défi est validé.Notez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les objets. Les avoir dans votre inventaire suffit pour valider le défi et récupérer les 15 000 XP de saison.