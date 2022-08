Obtenir du bouclier en faisant une emote, défi semaine 9

Comment obtenir du bouclier en faisant une emote dans Fortnite ?

Lessont bien présents pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 15h pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Vous avez plusieurs possibilités de valider ce défi, qui vous demande de. La plus simple reste toutefois d'utiliser, les grands bidons qui peuvent se jeter et remplissent votre barre de shield au maximum.En effet, en récupérant ces barils, qui se trouvent au sol ou dans des coffres, puis en les utilisant, cela vous laissera une assez grande fenêtre pour lancerSinon, vous pouvez également sauter sur les champignons près des Cascades de la réalité et lancer une danse juste après avoir atterri, même si cela sera moins facile. Vous pouvez également vous placer à côté d'un baril de bleuvage, danser et demander à un ami de casser le baril. Mais la solution la plus simple et rapide est de privilégier le baril de bouclier.En validant ce défi, vous obtiendrez 15 000 XP pour votre Passe de combat.