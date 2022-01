Obtenir du bouclier avec un Baril de bouclier, défi semaine 5

Obtenir du bouclier avec un Baril de bouclier

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de coté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Encore une fois, Epic Games nous propose ici un défi relativement simple, à la seule condition de savoir où chercher. Lesont été introduits il y a fort longtemps et permettent, comme vous devez le savoir, de regagner du bouclier, ou bien des PV si votre barre de vie n'est pas à 100. De fait, cespeuvent être bien utiles à certains moments de la partie.Ici, il vous est tout simplement demandé d'obtenir, qu'il faudra donc détruire en tapant dessus avec votre pioche. Une action plutôt facile. Si vous ne savez pas où chercher, voici une carte indiquant plusieurs. Notez qu'il faut gagner 100 points de bouclier.Il en existe bien plus sur la carte de, mais nous vous avons indiqué des zones censées être plus sûres, avec moins d'adversaires, pour que vous puissiez réaliser ce défi plus tranquillement. Il est préférable de le faire en début de partie, pour ne pas perdre de temps et éviter que les Barils aient été cassés par d'autres joueurs.Une fois le défi validé, vous repartirez avec 25 000 XP pour votre progression saisonnière.