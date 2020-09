Comment obtenir des PV/bouclier à partir d'un gâteau d'anniversaire ?

Fortnite fête son troisième anniversaire ce 26 septembre, et pour l'occasion, les joueurs du battle royale pourront récupérer quelques récompenses en effectuant quelques défis somme toute assez simples, même si certains demanderont un peu plus de réflexion ou de recherches. C'est notamment le cas de celui vous demandant d'Comme pour le défi vous demandant de danser devant un, vous allez impérativement devoir en trouver un afin de valider ce défi, qui vous permettra de repartir avec un total de 80 000 XP.Pour mettre la main sur ces fameux, vous allez devoir vous rendre dans l'une des grandes villes de l'île (celles qui sont nommées sur la carte), et vous diriger plus ou moins dans leur centre, pour voir ces gâteaux. Lorsque vous serez devant, vous allez devoir, dans une ou plusieurs parties, afin de gagner du bouclier ou des PV. Chaque part octroie 5 points de vie ou de bouclier. Toutefois, avec les nombreux joueurs souhaitant valider le défi, la tâche pourrait être quelque peu compliquée.Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches si vous ne savez où se situe les gâteaux d'anniversaire, nous vous avons indiqué avec précisions l'emplacement de ces gâteaux sur la carte ci-dessous.Pour rappel, contrairement à la plupart des défis proposés par Epic Games depuis quelques mois, ces défis sont disponibles pour tous les joueurs et il n'est pas nécessaire d'avoir le Passe de combat pour y prendre part et récupérer les différentes récompenses.