Obtenir des pièces de télescope, défi saison 1 chapitre 3

Obtenir des pièces de télescopes

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de coté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. D'autres défis, des défis par étape, sont disponibles et l'un de ces défis vous demandera d'. Il arrive après celui vous demandant de vous rendre au sanctuaire.Ce défi fait bien évidemment partie de l'arc narratif de cette saison, vous demandant d'accomplir certaines actions, un peu partout sur la carte, dans le but d'en savoir un peu plus, notamment sur les derniers événements. Pour cela, vous allez devoir, ce qui complique un peu la tâche. Fort heureusement, les trois lieux ne sont pas trop éloignés les uns des autres et vous permettront de les obtenir dans un temps relativement proche.Atterrissez directement au Sanctuaire, puisque ces dans cette zone que nous en trouvons le plus grand nombre (une petite dizaine semble se trouver sur la carte) et surtout que le défi doit commencer. Ensuite, vous n'avez qu'à les détruire lorsque vous les aurez repérés et les collecter, avec la touche indiquée. Une foisVous pouvez retrouver lessur notre carte ci-dessous.Si jamais vous n'avez pas réussi à en obtenir trois dans la même partie, alors vous allez devoir recommencer. Soyez donc assez prudents.