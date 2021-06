Obtenir des bombes d'aérosol dans les entrepôts de Dirty Docks ou les garages de Pleasant Park, défi saison 7

Obtenir des bombes d'aérosol dans les entrepôts de Dirty Docks ou les garages de Pleasant Park

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera d'Ce défi n'est pas très compliqué, étant donné que l'intitulé nous donne de nombreuses indications sur ce qu'il y a à faire. Ici, il faudra se rendre, au choix,(ou les deux) et trouver deux, mais rassurez-vous, il y en a davantage sur place.Pour exemple, dans les entrepôts de Dirty Docks, nous en trouvons au moins quatre, dont deux dans le grand hangar, à l'est. Pour Pleasant Park, ils sont exclusivement dans les garages des maisons, ce qui les rend plus faciles à trouver. Si vous ne souhaitez pas perdre de temps, nous pouvons vous recommander de vous rendre à Pleasant Park, même si la concurrence des autres joueurs pourrait vous poser problème.Pour ne pas perdre de temps, voici l'emplacement des bombes d'aérosol à Dirty Docks :Pour ceux de Pleasant Park, vous les trouverez ci-dessous :Cartes via fortnite.ggUne fois le défi terminé, en ramassant deux, vous débloquerez 30 000 XP pour votre progression de saison et Passe de combat.