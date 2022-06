Obtenir de la nourriture pour la fête, défi Relax

Comment obtenir de la nourriture pour la fête ?

Lessont toujours de la partie pour cette, et permettent d'avoir des quêtes supplémentaires afin d'obtenir de l'XP. Tous les mardis, à partir de 15h, les défis Relax sortent et proposent aux joueurs de participer à quelques activités plutôt simples. Si la plupart de ces défis ne seront pas trop difficiles à réaliser, puisque de nombreuses informations sont affichées en jeu. Cependant, certains sont plus difficiles que d'autres, notamment celui vous demandant d'Ce défi est la deuxième étape du premier défi de la catégorie Relax et vous demande donc d'. Si vous ne savez pas comment faire pour réussir ce défi, qui demandera de réitérer l'opération six fois, sachez que tout est relativement simple. Il suffit en effet de. Chaque fruit ramassé permet d'avancer de 1 dans le défi et vous pouvez ramasser, jeter et ramasser de nouveau le même fruit six fois pour que l'étape soit complétée.Ainsi, la tâche la plus dure est de, mais sachez que nous en obtenons un peu partout. Dans les villes, rendez-vous dans les magasins où les cuisines des maisons pour en trouver facilement.Vous pouvez retrouver sur la carte ci-dessous. Nous vous avons indiqué des lieux qui sont supposés être plus calmes, afin que vous puissiez réaliser le défi sans trop de difficultés.