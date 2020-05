Nager au-dessus des écoutilles de l'Agence, Mission Assaut de l'Agence

Une nouvelle semaine de défis est disponible dans Fortnite, et l'un d'entre eux vous demandera de nager au-dessus des écoutilles de l'Agence.

Nager au-dessus des écoutilles de l'Agence dans Fortnite

Pour patienter jusqu'au lancement de la saison 3, Epic Games propose aux joueurs deune nouvelle série de défis, plus courte que les précédentes, puisque seuls cinq sont disponibles. Ces derniers permettront de récolter un peu plus d'XP afin de gagner des paliers pour le Passe de combat, ou pour débloquer les skins en or. L'un des défis demandera deEncore une fois nous avons affaire à une défi compliqué en apparence, qui est en réalité assez facile à valider. Vous allez devoir, comme l'indique l'intitulé de ce défi, vous rendre à. Une fois sur les lieu, et en faisant attention aux Acolytes présents sur place, vous allez devoir allez dans les eaux entourant le bâtiment et repérer les, qui sont à l'origines présentes sur les bateaux ou les sous-marins et permettent d'accéder aux étages inférieurs.Vous les remarquerez par le forme imposante et leur couleur dorée. Au total, nous en avons comptabilisé cinq. Vous n'avez qu'à nager au-dessus de seulement l'une d'entre elles pour valider le défi. Pour ne pas perdre de temps, nous vous proposons une image permettant de voir à quoi ressemble une é, ainsi que la carte de leur emplacement.