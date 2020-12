Mettre le feu à l'autel de la tomate et danser devant près de Pizza Pit ou au food truck de Pizza Pete, défi semaine 4

Mettre le feu à l'autel de la tomate et danser devant près de Pizza Pit ou au food truck de Pizza Pete

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deCe défi se réalise en deux étapes, qui ne sont pas compliquées. Dans un premier temps, vous allez devoir vous rendre dans l'un des deux lieux mentionnés par l'intitulé, qui sont assez éloignés les uns des autres, puis dans un second temps, trouver et danser devant l'Si vous optez pour, vous allez devoir vous rendre à Tomato Town, entrer dans ledit restaurant et vous rendre à l'étage. Côté ouest, vous y trouverez l'autel, qu'il faudra mettre en feu, puis danser.Si vous préférez le food truck de Pizza Pete, un lieu plus discret, mais pas forcément moins tranquille, dirigez-vous vers Flush Factory, à l'ouest de Misty Meadows. L'autel se trouve proche du food truck. Encore une fois, il suffit de l'allumer et lancer une danse pour valider le défi. Vous l'aurez compris, l'intitulé fait peur, mais le défi est on ne peut plus facile. Voici ce que vous devez chercher :Pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué avec précisionsur notre carte ci-dessous.