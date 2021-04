Mettre le feu à des structures, défi semaine 4 soluce

Mettre le feu à des structures

Récupérez un arc primitif vert (dans un coffre ou au sol).

Améliorez-le avec des os pour en faire un arc primitif.

Transformez-le en arc enflammé avec un bidon d'essence ou des lucioles.

Suite au grand lancement de ladece mardi 16 mars, les joueurs du battle royale peuvent découvrir ses nouveautés. Toutefois, comme chaque semaine depuis de nombreux mois, de nouveaux défis sont disponibles, lesquels permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deIl existe plusieurs façons de, mais la plus simple et rapide est probablement d'utiliser, puisque vous allez pouvoir lancer des flèches à foison sur les structures en bois. Nous vous conseillons de vous rendre en mode Foire d'empoigne pour gagner du temps.Si vous ne savez pas comment obtenir un a, voici les différentes étapes :Vous êtes maintenant prêt pour, sachant que 10 suffiront pour valider le défi et récupérer 20 000 XP.Notez que vous pouvez également utiliser un bidon d'essence, que vous placerez sur une structure en bois et sur lequel vous allez devoir tirer, mais cela vous demandera un peu plus de temps.