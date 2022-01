Marquer un joueur ennemi à l’aide d’un pistolet flambeur, défi semaine 6

Comment marquer un joueur ennemi à l’aide d’un pistolet flambeur ?

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de coté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deRécemment réintroduit,est une arme qui peut s'avérer redoutable d'un point de vue tactique. Comme l'indique son nom, il permet de mettre le feu à une zone ou des structures, notamment celles en bois. Mais pour être encore plus complet, il permet également de, pour savoir exactement où ils se trouvent, un peu à la manière du scanner ces dernières saisons.Le plus dur sera donc depuisqu'il n'existe pas réellement de spawn fixe. Néanmoins, sachez que vous pouvez le trouver en tant que butin au sol, dans les coffres et dans les largages aériens, ce qui augment drastiquement les chances de mettre la main dessus. Le défi vous demande de ne marquer qu'un seul adversaire, ce qui est assez simple, puisque vous n'aurez qu'à tirer en l'air et attendre que la fusée fasse son effet, mais pas directement sur l'ennemi.Valider le défi vous permettra de récupérer 25 000 XP pour votre progression saisonnière.