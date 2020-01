Manger une pomme, un champignon et un champignon au bleuvage, mission Camaïeu vs Allure

En attendant la prochaine saison, Epic Games continue de proposer des défis à ses joueurs. L'un d'entre eux demandera d'ailleurs de manger une pomme, un champignon et un champignon au bleuvage.

Où trouver les pommes, les champignons et les champignons au bleuvage dans Fortnite ?

Les pommes

Les champignons

Les champignons à bleuvage

En attendant la saison 2 du Chapitre 2, datée pour le 20 février prochain , Epic Games continue de proposer différents défis dans le but de divertir ses joueurs, et leur offrir de nouvelles récompenses. La missionest disponible depuis ce 30 janvier, et demandera, entre autres, aux joueurs deLe battle royale d'Epic Games contient une multitude d'objets, servant à se battre, se défendre et se soigner. Si, pour remonter sa jauge de point de vie et de bouclier il est possible d'utiliser des quit, des bandages ou encore des potions, il est également possible d'utiliser des consommables. Ces derniers se trouvent uniquement dans la nature, à des points précis.Pour trouver des, il faudra se rendre, sans grande surprise, au verger, lequel abrite une multitude de. Ce dernier se trouve au centre de la carte, et plus précisément au nord de. Une fois sur place, vous n'aurez qu'à choisir laque vous souhaitez déguster, étant donné leur présence en nombre.À l'instar des, lesétaient déjà disponibles dans l'ancienne version de Fortnite. Ces derniers se situent à un seul et même endroit, aux alentours de. Il faudra donc se rendre sur place, et en consommer au moins un. Ils se distinguent par leur forme bleue.Contrairement aux deux autres éléments, lesont récemment fait leur arrivée dans Fortnite, avec la nouvelle saison. Pour les trouver, il faudra voyager encore plus au sud, à. Vous en trouverez normalement, sauf s'ils ont tous été consommés par vous adversaires. Ils se distinguent par leur couleur turquoise, la même que le bleuvage.Nous vous avons indiqué sur la carte ci-dessous où trouver desdans Fortnite.