Manger de la nourriture, défi semaine 10

Où manger de la nourriture ?

Même si la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite propose moult nouveautés avec des quêtes aléatoires, Epic Games n'oublie pas les fameux défis hebdomadaires, qui sortent tous les jeudis à 15 heures. Ces défis permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques et variantes de skin. L'un des défis vous demandera, notamment, deVous n'êtes pas sans savoir que nous trouvons deun peu partout sur l'île de Fortnite, d'autant plus que ces dernières saisons, de plus en plus d'aliments sont venus rejoindre les consommables, pour apporter quelques bonus aux joueurs.Si vous êtes un adepte de cetteet que vous avez déjà validé quelques défis précédents, vous n'aurez aucun de mal à en trouver. Toutefois, si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons plusieurs endroits, riches en aliments de toutes sortes.En premier lieu, la ferme au nord de Colossal Coliseum, où des pommes et des tomates vous attendent. Autre endroit, Coral Castle ou plus précisément les îles qui l'entourent. Nous trouvons ici des noix de coco (en secouant les arbres) et des bananes. Sinon, vous pouvez opter pour Sweaty Sands, Holly Hedges ou encore le Camp de la Morue (l'île au sud). Il existe d'autres endroits où vous trouverez de, mais nous vous avons ici listé là où il y en a le plus.Vous pouvez vous aider de notre carte ci-dessous.