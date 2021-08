Livrer une soucoupe à Rick Sanchez à l'antenne de l'audace, défi saison 7

Où se trouve l'antenne de l'audace ?

Lessont toujours de la partie pour cette, malgré les changements apportés au Passe de combat. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi 16h pour découvrir ces nouveaux défis (sauf pour cette première semaine), lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deCe défi est relativement facile, encore une fois. Dans un premier temps, vous allez devoir voler une, ce qui n'est normalement pas trop difficile. Pour cela, il suffit de vous rendre dans l'un des lieux-dits dont le nom est écrit en violet au début de la partie. Il y en a trois, et ces villes changent tout le temps. Sur place, trois soucoupes volantes survoleront les lieux. Attaquez-les, elles finiront par se poser. Tuez le garde IO et volez sa soucoupe.Ensuite, vous n'avez plus qu'à. Si vous ne savez pas où se situe ce lieu, pas de panique, il s'agit tout simplement de. Il n'a en effet pas déménagé et se trouve toujours à l'est de Weeping Woods, dans la base satellite sur la colline. Vous pouvez retrouver son emplacement avec précision sur notre carte ci-dessous.Pour que le défi soit validé,, si la quête n'a pas été mentionnée comme validée. Vous débloquerez 30 000 XP.