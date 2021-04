Lire le message de la Flèche à l'avant-poste d'une Gardienne, quête de la Flèche

Lire le message de la Flèche à l'avant-poste d'une Gardienne

En plus des défis traditionnels, qui sont disponibles chaque semaine, Epic Games a mis en place sur Fortnite des défis spéciaux, concernant certains personnages. C'est le cas de Jonesy, qui est également au cœur d'une série de quêtes, les défis de la Flèche. Ces derniers, en plus d'explorer le lore du battle royale, permettent aux joueurs de récupérer de bonnes récompenses, que ce soit de l'XP ou des skins. Pour cela, il va falloir valider le défi vous demandant deComme vous l'aurez deviné, il va falloir se rendre à l'un des, que nous trouvons sur l'île. Nous vous conseillons d'y atterrir directement et de vous munir, dès que possible, d'une arme, étant donné que les ennemis seront probablement nombreux, sans oublier la gardienne de l'avant-poste, qui est assez forte.Sur place, vous allez devoir vous rendre au sommet de la tour, sur laquelle vous trouverez une balise (voir image d'en-tête) qui est tout simplement. Il suffit d'interagir avec pour valider le défi et pouvoir passer à l'étape suivante. Si vous en avez la possibilité, atterrissez directement sur la plateforme en haut de la tour, vous gagnerez du temps et limiterez les possibilités de vous faire tuer.Vous pouvez également vous y rendre plus tard dans la partie, mais rien ne vous assure qu'une des tours soit encore dans la zone de sécurité.Vous retrouverez, ci-dessous, les six emplacements des avant-postes de gardiennes dans Fortnite, au cas où vous ne sauriez pas où nous les trouvons.