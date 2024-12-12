LEGO Fortnite Brick Life : Comment jouer à ce nouveau mode ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 décembre 2024 à 17h01
Un nouveau mode de jeu est disponible dans LEGO Fortnite, Brick Life. Retour sur comment y jouer et quelques informations concernant ce mode.
LEGO Fortnite Brick Life : Comment jouer à ce nouveau mode ?
Epic Games mise sur son mode LEGO. Initialement, nous n'avions qu'un mode de survie, mais depuis ce 12 décembre, le studio va plus loin en scindant l'expérience. D'un côté nous aurons toujours le mode de survie en monde ouvert, de l'autre un mode multijoueur RP, à la manière de GTA et des Sims. Celui-ci se nomme tout simplement LEGO Fortnite Brick Life, et nous vous expliquons comment y jouer.

Comment jouer à LEGO Fortnite Brick Life ?

Comme vous le verre en effectuant la manipulation, il est relativement facile de jouer à LEGO Fortnite Brick Life. Il vous suffit de lancer Fortnite, et de choisir le mode, comme n'importe quelle autre activité de Fortnite. Normalement, vous devriez le trouver assez vite, étant donné qu'il sera naturellement mis à la une para Epic Games.

Lorsque vous aurez choisi le mode LEGO Fortnite Brick Life, vous n'aurez plus qu'à suivre la marche actuelle, en cliquant sur jouer. Le mode se lancera ensuite.
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Que faire dans LEGO Fortnite Brick Life ?

Le principe est relativement simple et basique pour le moment. Après avoir terminé la petite introduction, vous devrez trouver un travail pour gagner de l'argent, et ainsi subvenir à vos besoins (décorer votre maison). Rien de très excitant à l'heure actuelle, mais de nouvelles choses seront ajoutées avec le temps. Parmi les métiers disponibles, voici ce que vous pourrez faire pour le moment dans LEGO Fortnite Brick Life :
  • La livraison → livrez des colis et des lettres aux habitants de Briquopolis !
  • L'enseignement à l'académie → partagez vos connaissances avec les élèves de l'académie Morneval.
  • La protection de la ville → faites respecter la loi.
  • Le filoutage → faites des farces et semez le chaos dans la ville.
  • La préparation de sushis → servez le meilleur poisson de Briquopolis !
  • Le service chez Thés Bobom → servez les boissons les plus rafraîchissantes de Briquopolis.
  • La prédiction → qu'est-ce que l'avenir vous réserve ? De nouveaux meubles !
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Jouez avec vos amis, avec chaque personne qui occupe un rôle différent, pour plus de plaisir.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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