Lancer un chou à au moins 100m de distance en un seul lancer, défi semaine 6

Lancer un chou à au moins 100m de distance en un seul lancer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. L'un de ces défis vous demandera deVous pouvez réaliser ce défi assez facilement, en sachant comment faire. Tout d'abord,, dotée de plusieurs maisons. Vous devriez trouver, dans les cuisines de celles-ci, des boîtes de fruits et légumes, dans lesquelles se trouvent des choux. Une fois que vous aurez un chou, vous allez alors devoir vous rendre sur un point en hauteur, assez haut, pour lancer le chou.De notre côté, nous nous sommes rendus au Daily Bugle, sur la tour la plus haute., suffisant pour valider le défi. Si vous jouez en mode construction, vous pourrez alors construire une rampe pour pouvoir atteindre plus facilement cette distance.Sinon, vous pouvez également vous rendre sur l'un des dirigeables pour effectuer votre lancer de chou. Cela devrait fonctionner.