Lancer des feux d'artifices, défi Ariana Grande

Où lancer des feux d'artifices ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cette saison 8 deest un peu spéciale, étant donné qu'une partie des défis s'obtiennent étape par étape, via les. Certains sont relativement simples, d'autres en revanche vous demanderont de vous creuser un peu les méninges pour y parvenir. Même si la plupart peuvent être réalisés assez facilement, de nombreux joueurs ont besoin d'aide ou d'une petite astuce pour gagner du temps, notamment avec le défi de la carte à remplir d'Ariana Grande, vous demandant deCe dernier défi pour la carte à remplir d'Ariana Grande vous demandera de. Bien qu'assez simple, il s'agit probablement de la quête la plus difficile, puisque ce sera la plus longue. Trois feux d'artifice devront être lancés, que ce soit à Craggy Cliffs, Dirty Docks, au nord d'Holly Hedges, à l'ouest de Lazy Lake ou encore au sud de Catty Corner.Le choix se fera selon votre emplacement ou la trajectoire du bus de combat. Vous êtes libre d'aller là où vous le souhaitez, aucun n'est plus accessible que l'autre. Sur place, vous verrez une fusée. Il suffit de s'en approcher et d'appuyer sur la touche indiquée pour la lancer. Après que l'opération ait été effectuée trois fois, le défi sera validé et la carte à remplir terminée.Vous pouvez retrouver avec précision les emplacements des feux d'artifice sur notre carte.