L'arme la plus destructrice de Fortnite revient et personne n'est prêt

La nostalgie bat son plein sur Fortnite, mais une nouvelle annonce d'Epic Games risque de diviser la communauté. Alors que le retour de la Saison 7 approche dans Fortnite OG, les développeurs ont confirmé la réintroduction d'une arme si puissante qu'elle avait été bannie après seulement trois jours d'existence.

L'épée qui a brisé le jeu

Un retrait express et un retour imminent

Les autres nouveautés de la saison

Le Chapitre 7 dea récemment débuté, mais pour les vétérans du Battle Royale,. Ces retours dans le passé rappellent l'époque où le titre d'Epic Games dominait la culture pop. Actuellement indisponible, ce mode fera son grand retour plus tard cette semaine. Cette saison emblématique avait introduit le premier biome enneigé sur l'île, une thématique parfaite pour la période actuelle. Cependant, elle va également marquer le retour de l'une des armes les plus tristement célèbres et déséquilibrées de l'histoire du jeu : l'Bien qu'il s'agisse d'une réimagination d'une saison passée, Epic Games a confirmé aujourd'hui une partie du contenu prévu. La carte se transformera comme en 2018 : un immense iceberg gèlera le coin sud-ouest de la carte, introduisant des lieux-dits comme Polar Peak, Happy Hamlet et Frosty Flights. Les avions de chasse X-4 Aquilon feront également leur retour, permettant aux joueurs de reprendre le contrôle des cieux.. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, cette arme est sans doute la plus controversée de l'histoire de Fortnite. Premier véritable objet mythique du jeu, elle pouvait être retirée du sol telle l'Excalibur du Roi Arthur, obligeant le joueur à abandonner tout son inventaire en échange., tranchant les joueurs et leurs constructions avec une facilité déconcertante. Elle augmentait également la santé et le bouclier à 200 points, rendait 50 PV après chaque élimination et offrait un bonus de vitesse de déplacement.Sa puissance était particulièrement problématique car elle a provoqué le chaos sur la scène compétitive. À l'époque de sa sortie, le tournoi Winter Royale était en cours avec un cashprize total de 1 million de dollars. La domination qu'un seul joueur pouvait exercer en maniant l'Infinity Blade a totalement anéanti tout semblant d'équilibre compétitif.Un clip célèbre du joueur professionnel Harrison "psalm" Chang utilisant l'épée avec une efficacité redoutable avait fait le tour du monde,À la suite de sa performance excessive chez les pros et aux plaintes des joueurs occasionnels,principal après seulement trois jours, pour ne plus jamais revenir jusqu'à aujourd'hui.Cependant, elle fera bien son retour dans la Saison 7 OG. Epic précise qu'elle n'apparaîtra pas immédiatement, mais « plus tard dans la saison ». Reste à savoir si ce délai vise à ne pas frustrer les joueurs dès le premier jour ou si un hommage de trois jours à sa brève existence est prévu.Ailleurs dans cette Saison 7 OG, le pool de butin sera une nouvelle fois modifié pour refléter l'ancien arsenal.. Comme toujours, un nouveau passe de combat OG rempli d'anciens favoris sera également de la partie.. Nous garderons un œil attentif sur le moment précis où l'épée infâme fera son retour, en espérant que l'équilibre du jeu n'en souffrira pas trop cette fois-ci.