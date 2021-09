Interagir avec une voiture renversée pour la retourner, défi saison 8

Interagir avec une voiture renversée pour la retourner

Cette saison 8 deest un peu spéciale, étant donné qu'une partie des défis s'obtiennent étape par étape, via les. Certains sont relativement simples, d'autres en revanche vous demanderont de vous creuser un peu les méninges pour y parvenir. Même si la plupart peuvent être réalisés assez facilement, de nombreux joueurs ont besoin d'aide ou d'une petite astuce pour gagner du temps, notamment avec le défi vous demandant d'Bien qu'il puisse paraître un peu compliqué, ce défi est en réalité tout simple. Vous n'avez en effet besoin de ne trouver qu'une voiture, qui roule, et de la renverser vous-même. Il existe plusieurs façons de faire cela, mais la plus simple et celle que tout le monde peut réaliser rapidement est de construire une rampe et de monter dessus avec la voiture. Cependant, il ne faut monter que les roues d'un côté (droit par exemple) pour qu'un déséquilibre s'opère et que la voiture se renverse.Une fois qu'elle est sur le flanc ou sur le dos, vous n'avez plus qu'à vous approcher du véhicule et interagir avec pour que la voiture se retourne. Vous avez ainsi validé cette petite quête et remporté l'XP promis. Vous pourrez ensuite passer à la suite et vous attaquer à un nouveau défi.