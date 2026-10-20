La collaboration Fortnite et One Piece pourrait bien ne pas être au cœur de la prochaine saison

La prochaine mini-saison de Fortnite pourrait bien décevoir les fans d'anime. Alors que les rumeurs pointaient vers une collaboration massive avec One Piece, de nouvelles affiches promotionnelles découvertes en Espagne suggèrent une aventure pirate totalement différente.

La fin de la saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite n'est plus très loin, et les rumeurs sur l'avenir du battle royale continue d'affluer. Depuis plusieurs semaines, la communauté était persuadée que la prochaine mini-saison mettrait à l'honneur One Piece. L'apparition mystérieuse d'un coffre de pirate sur l'île avait suffi à enflammer l'imagination des joueurs, en plus des rumeurs. Pourtant, Epic Games semble avoir pris une autre direction, privilégiant un thème anime plus générique plutôt qu'un partenariat exclusif avec l'œuvre d'Eiichiro Oda.

Des indices qui sèment le doute dans la communauté

Les teasers pour cette nouvelle étape ont déjà commencé à fleurir sur les réseaux et en jeu. Un gigantesque coffre au trésor a été piraté sur la carte, dévoilant progressivement son apparence au fil des jours. Si One Piece était sur toutes les lèvres, les développeurs ont décidé de brouiller les pistes dans le monde réel. Depuis ce 20 octobre, des affiches promotionnelles ont fait leur apparition dans le métro de Madrid, révélant un contenu bien éloigné des attentes initiales.

Ces éléments physiques viennent contredire les théories des joueurs, les forçant à revoir leurs prédictions pour les semaines à venir. Les joueurs s'attendaient à voir Luffy et son équipage, mais il semble que le studio ait d'autres plans pour cette fin d'année.

Une esthétique assumée mais loin de Grand Line

Les visuels placardés dans la capitale espagnole mettent en scène des personnages originaux créés par Epic Games, arborant un style graphique en cel-shading typique de l'animation japonaise. La première affiche présente un héros aux cheveux bruns tenant une carte au trésor, accompagnée d'un message intrigant pour les passants.

Avez-vous vu le trésor ?

Une seconde image dévoile un personnage aux cheveux turquoise, déjà aperçu dans de précédents sondages, avec une invitation claire à rejoindre la traque. Ces visuels partagent un point commun, le célèbre lama de Fortnite grimé en pirate. L'absence totale de figures emblématiques de One Piece a de quoi décevoir les joueurs, qui n'auront peut-être pas une saison thématique sur le manga et l'anime.

Metro Madrid me acaba de confirmar que la próxima temporada NO es de One Piece 💔 https://t.co/gb0vcjgrlM — KATARO333 (@KATARO333) October 20, 2026

Bien qu'une collaboration future ne soit jamais totalement exclue avec Epic Games, l'idée d'une saison entière dédiée aux aventures de Luffy s'éloigne considérablement. Il est fort probable que les développeurs s'orientent vers un thème pirate global, comme ce fut le cas lors de la huitième saison du premier Chapitre de Fortnite.

Mais rien n'empêche Epic Games de nous proposer une collaboration avec One Piece, pour un événement durant la saison par exemple, pour satisfaire les joueurs. L'année dernière, la mini-saison avait frappé fort avec un événement dédié aux Simpson, intégrant la ville de Springfield et de nombreuses armes thématiques. Nous saurons ce qui sera réservé aux joueurs d'ici quelques jours, étant donné que la saison 4 du Chapitre 7 va prendre fin très vite.