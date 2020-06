Infliger des dégâts dans les 10 secondes qui suivent votre atterrissage depuis le vortex d'Hydro 16, Défis semaine 1

Retrouvez comment valider le défi « Infliger des dégâts dans les 10 secondes qui suivent votre atterrissage depuis le vortex d'Hydro 16 » faisant partie de la semaine 1 des défis de la saison 3 de Fortnite.

Comment infliger des dégâts depuis le vortex d'Hydro 16 ?

La saison 3 du Chapitre 2 a donné son coup d'envoi ce mercredi 17 juin, et Epic Games n'a pas tardé à proposer ses fameux défis, permettant entre autres de récupérer de l'expérience pour le Passe de combat. Pour cette première semaine, les défis nous feront visiter la carte et les nouveautés mises en place par les développeurs, et notamment le Vortex avec le défi demandant d'Avant toute chose, il faut savoir que lese trouve dans l'eau. Il s'agit d'un tourbillon qui, une fois dedans, propulse les joueurs dans les airs. Vous l'aurez compris, ce défi n'est pas très compliqué à réaliser dans les faits. Seulement, il faut trouver un adversaire dans les 10 secondes après avoir atterri, auquel cas votre défi ne sera pas validé.Néanmoins, avec ce début de saison et la hype qui va avec, vous ne devrez pas avoir de mal à la valider étant donné les nombreux joueurs qui lanceront Fortnite.Vous n'aurez qu'à visualiser ce Vortex, plonger dedans et atterrir près d'un ennemi et l'éliminer.