Infliger des dégâts avec la vision thermique activée en tant que Predator, quête Traqueur de la jungle

Comment infliger des dégâts avec la vision thermique activée ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

En plus des habituels défis hebdomadaires, Epic Games lance, de temps à autre, des défis spéciaux en rapport ou non avec des événements de la vie. Pour les, aucune raison particulière n'est mentionnée, mais les développeurs veulent faire plaisir à leurs joueurs en leur offrant de nouveaux cosmétiques. Ces nouveaux défis permettront notamment de récupérer un ensemble de skins du Predator, créature horrifique visible dans plusieurs films. L'un de ces défis vous demandera d'ailleurs d'Ce défi est assez compliqué en soi puisqu'il faudra compter sur la chance. Le meilleur moyen de le valider est de vous équiper d'une canne à pêche et de pêcher un poisson thermique, lequel vous octroiera durant quelques secondes cette fameuse vision thermique. Toutefois, pour ne pas limiter vos chances, nous vous conseillons, une fois que vous l'aurez récupéré dans votre inventaire, de vous rendre proche d'un ennemi et seulement de le manger.Infligez ensuite 100 points de dégât pour que le défi soit validé. Nous vous conseillons de vous rendre en Foire d'empoigne pour gagner du temps. Une partie devrait être largement suffisante pour récupérer ce poisson et infliger 100 points de dégât. Autre point très important,Notez que ce poisson peut être pêché dans n'importe quel courant d'eau de l'île de Fortnite. Mais la patience sera de mise, puisqu'il ne fait pas partie des plus communs. Nous vous conseillons des coins plus tranquilles pour éviter de vous faire tuer en tentant de le récupérer.